Am Donnerstag um 12.30 Uhr ereignete sich in der Balthasar-Neumann-Straße in Kitzingen ein Diebstahl.

Zwei bislang unbekannte männliche Personen verschafften sich unter einem Vorwand zunächst Zugang in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Anschließend verwickelte der eine Mann die Wohnungsinhaberin in ein Gespräch. Währenddessen entwendete der andere Mann Bargeld und eine Uhr im Gesamtwert von etwa 220 Euro. Anschließend verließen die beiden Männer wieder zu Fuß die Wohnung in unbekannte Richtung.

Eine genaue Personenbeschreibung der beiden Männer konnte die Geschädigte nicht angeben. Lediglich, dass beide dunkle Arbeitskleidung, dunkle Kopfbedeckungen und einen Mund-Nasen-Schutz trugen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.