Kitzingen aktualisiert vor 16 Minuten

Hohe Auszeichnung für Mainfähren

Seit März ist es bekannt: Die Mainfähren, die schwimmenden Brücken, die seit jeher die beiden Ufer des Mains verbinden, wurden ins Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. In einem Festakt auf der Nürnberger Kaiserburg gratulierte und überreichte Heimatminister Albert Füracker nun die Aufnahmeurkunde, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein nahm stellvertretend für die Interessengemeinschaft Mainfähren, bestehend aus Markt Eisenheim, Wipfeld, Fahr, Nordheim am Main, Dettelbach, Albertshofen und Volkach, die offizielle Aufnahmeurkunde in Empfang.