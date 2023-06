Heroes Festival 2023 in Geiselwind mit Mega-Line-up

" Newcomer und Allstars" : Unter anderem Sido und Marteria dabei

Viele Tickets schon ausverkauft : Das kostet das Wochenende

Verschiedene Stages und After-Show-Partys: Alles zum Programm

Am 16. Juni 2023 und 17. Juni 2023 findet dieses Jahr das "Heroes-Festival" im "Eventzentrum Strohofer" in Geiselwind statt. Zum Festival kommen viele prominente Musiker und Musikerinnen nach Unterfranken, darunter Sido, Nina Chuba und Marteria. Das sind nur einige der vielen Highlights des Programms auf dem Musikfestival.

"Freshe Youngster und unangefochtene Rapkings": Heroes-Festival in Geiselwind startet bald - das sind die Highlights

Vor allem in eine Musikrichtung soll es gehen. "Das Heroes Festival bringt Deutschrap direkt vor die Haustür", heißt auf der Website der Veranstalter. Von bekannten bis neu aufkommenden Acts ist eine bunte Mischung mit dabei. "Newcomer und Allstars finden beim Heroes genauso ihren Platz wie die heißesten Acts der Stunde. Im Line-up verschmelzen neue Trends und Legenden mit dem aktuellen Zeitgeist. So wird das Heroes zur Begegnungsstätte, wo freshe Youngster und unangefochtene Rapkings einander die Klinke in die Hand geben."

Neben Stars wie Sido, Trettmann, KC Rebell & Summer Cem oder Marteria finden auch Newcomer wie Nina Chuba ihren Platz auf dem Festival. Das genaue Line-up für die beiden Tage findet man online auf der Website der Veranstalter. Am Donnerstag (15. Juni 2023) findet bereits ein Pre-Party mit verschiedenen DJs auf dem Campingplatz statt. Dieser kann am selben Tag ab 14 Uhr angefahren werden. Auf insgesamt vier Stages können Besucher und Besucherinnen frei wählen, was sie sehen möchten. Der Programmablauf kann ebenfalls online eingesehen werden. Am Freitag und Samstag wird es auf dem Campingplatz noch eine After-Show-Party geben, diese startet um 23.30 Uhr und läuft bis 3 Uhr. Alle Nachrichten aus Kitzingen findest du hier.

Phase-Eins und Phase-Zwei-Tickets sind bereits ausverkauft, für die dritte Phase können allerdings noch Tickets erworben werden. Ein Wochenende kostet demnach 119 Euro, das VIP-Ticket 219 Euro. Für die Anfahrt nach Geiselwind wurden extra Shuttles eingerichtet, um "entspannt und möglichst umweltfreundlich zum Heroes Festival" zu gelangen, wie die Veranstalter ankündigen. Die Shuttles fahren aus Würzburg, Nürnberg, Bayreuth, Schweinfurt, Kitzingen, Erlangen und Bamberg. Informationen zu Abfahrten gibt es auf der Website. Die Veranstalter freuen sich auf das Festival-Wochende. "Es bietet ein Zuhause für die größte Jugendkultur des Landes, einen aufregenden Einstieg für Neulinge und eine riesige Bühne für unsere Helden."