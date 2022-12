Im gesamten Gemeindegebiet Dettelbach (Landkreis Kitzingen) herrscht gegenwärtig akute Glatteisgefahr. "Unser Winterdienst arbeitet auf Hochtouren, um die Straßen in Dettelbach und den Ortsteilen von Eis und Glätte zu befreien", erklärt die Touristeninformation der Stadt in einem öffentlichen Statement am Dienstagmorgen (20. Dezember 2022).

Demnach werden zunächst die viel befahrenen Hauptstrecken und Buslinien freigeräumt und gestreut. Anschließend kämen nach und nach die Nebenstrecken und Nebenstraßen in den Wohngebieten an die Reihe.

Gemeinde Dettelbach kämpft gegen Glatteis - Stadt dankt Winterdienst für "unermüdlichen Einsatz"

"Das aktuelle Glatteis stellt auch die Streufahrzeuge vor besondere Herausforderungen", heißt es vonseiten der Stadt. "Auf den spiegelglatten Straßen sind sie die ersten und haben bei Glatteis auch mehr Probleme, nicht selbst von der Straße zu rutschen."

Die Stadt dankt in ihrem Beitrag abschließend den Mitarbeitern im Winterdienst "für ihren unermüdlichen Einsatz" auf Dettelbachs Straßen.

In den unterfränkischen Landkreisen Rhön-Grabfeld, Main-Spessart und Bad Kissingen ist am Dienstag witterungsbedingt der Präsenzunterricht ausgefallen. In Bad Kissingen warnte die Stadt ihre Bürger sogar eindringlich davor, vor die Haustür zu treten.

Im oberfränkischen Bamberg ist es infolge von Glatteis zu zahlreichen Stürzen gekommen. Im Klinikum Bamberg werden am Dienstag bereits seit den frühen Morgenstunden Notfälle behandelt.