Glatteis sorgt für mehrere Patienten im Klinikum Bamberg: Spiegelglatte Straßen und Gehwege machen Verkehrsteilnehmern und Fußgängern aktuell das Leben schwer. Die tückischen Fahrbahnoberflächen stellen gegenwärtig vielerorts ein hohes Verkehrs- und Unfallrisiko dar. Auch in Bamberg haben gefrierender Regen und Glatteis seit Wochenbeginn zu zahlreichen Stürzen von Passanten und Fahrradfahrern geführt.

In der Notaufnahme des Bamberger Klinikums mussten allein am Dienstagmorgen (20. Dezember 2022) schon mehrere Notfälle aufgrund des Glatteises versorgt werden. Die ersten Patienten seien bereits ab kurz vor 6 Uhr behandelt worden, berichtet Sprecherin Bernadette Kneidinger-Müller inFranken.de am Vormittag. "Bis zum jetzigen Augenblick gab es in unserer Notaufnahme zehn Patienten mit Verletzungen aufgrund des Eises zu versorgen".

"Typische Sturzverletzungen": Klinikum Bamberg versorgt Glatteis-Patienten in Notaufnahme

Bei den Verletzungen handelt es sich demnach überwiegend um "typische Sturzverletzungen" wie Handgelenks-, Becken- oder auch Wirbelsäulenverletzungen. "Alle Patienten können bei uns weiterhin problemlos versorgt werden", erklärt Kneidinger-Müller.

Laut Medienberichten soll in anderen Krankenhäusern infolge von Glatteis-Verletzungen vereinzelt angeblich der Gips knapp werden. In der Notaufnahme des Klinikums Bamberg herrscht augenscheinlich keine entsprechende Gefahr. "Hier im Haus gibt es diesbezüglich keine Probleme oder Engpässe an Material", hält die Sprecherin fest.

Das Glatteis hat Franken derweil weiter fest im Griff. Am Dienstag haben sich mehrere Landkreise dazu entschlossen, die Schulen zuzulassen. Es soll daher Alternativen geben.