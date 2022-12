Bad Kissingen: Stadt mit eindringlicher Glatteis-Warnung

Die Stadt und der Landkreis Bad Kissingen haben derzeit mit massivem Glatteis zu kämpfen. Aus dem Rathaus in Bad Kissingen wurde deshalb eine eindringliche Warnung an alle Bürger und Bürgerinnen herausgegeben, ihre Häuser - wenn nicht notwendig - nicht zu verlassen. Auch die Müllabfuhr musste ihre Fahrt am Dienstagmorgen (20. Dezember 2022) abbrechen, weil es "spiegelglatt auf allen Straßen" sei.

"Kompletter Unterrichtsausfall" in Schulen in Stadt und Kreis Bad Kissingen - Glatteis legt Region lahm

"Unser Servicebetrieb ist mit allen Fahrzeugen und auch zu Fuß unterwegs", teilt die Stadt weiter mit. Und warnt: "Wer zurzeit nicht muss, der sollte nicht nach draußen gehen, bis die Lage sich entspannt hat", heißt es an die Bevölkerung.

In allen Bad Kissinger Schulen falle am Dienstag auch der Schulunterricht aus. Gleichzeitig sei die Müllabfuhr "aus Sicherheitsgründen" abgebrochen worden. "Später wird die Lage neu begutachtet und gegebenenfalls heute wieder neu aufgenommen - je nach Situation", erklärt die Verwaltung hierzu.

Auch im Landkreis gebe es einen "kompletten Unterrichtsausfall", so das Landratsamt Bad Kissingen. Ursache sei "das extreme Glatteis". Der Unterricht werde als Distanzunterricht abgehalten, in Schulen stünde aber eine Notbetreuung zur Verfügung. Bereits am Montag (19. Dezember 2022) war es stellenweise zur Schließung von Schulen gekommen, weil es wegen Glatteis massive Verkehrsbehinderungen gab und unter anderem Busse nicht fuhren.

