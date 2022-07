In der Ortshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Wiesentheid wurde Gerhard Fehlbaum unter dem Beifall der Anwesenden vom Ortsvorsitzenden Matthias Lorey zum Ehrenmitglied ernannt. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des CSU-Ortsverbandes Wiesentheid entnommen.

Damit wurde sein jahrzehntelanger, kompetenter und sachorientierter Einsatz für die Kommunalpolitik in Wiesentheid „unter dem Dach der CSU“ gewürdigt. Fehlbaum war 24 Jahre im Gemeinderat, davon mehrere Jahre Fraktionsvorsitzender und 3. Bürgermeister. Beruflich als Bezirkskaminkehrermeister unterwegs, wusste er, was die Menschen bewegt. Er brachte dies besonnen und vermittelnd in die Diskussion ein.

Außerdem fand in der Versammlung der CSU die Delegiertenwahl für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 in Bayern statt.

Der Ortsvorsitzende Matthias Lorey trug einen politischen Rück- und Ausblick vor. Er ging mit Gemeinderat Otto Hünnerkopf auf diverse Themen und die Situation in der Gemeinde und im Gemeinderat ein. So sollen auch künftig in der politischen Arbeit der CSU wieder aktuelle Themen aufgegriffen und vorangebracht werden. Konkret ist geplant ein Bürgertreff zum Thema „Ein Jahr nach dem Hochwasser. Was hat sich getan in Wiesentheid?“ am Montag, 25. Juli, 18 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Sportgelände Richtung Untersambach (TSV-Sportheim). Aus dem Gemeinderat stellt Dr. Otto Hünnerkopf vorbeugende Maßnahmen gegen Hochwasser dar. Als früherer Landtagsabgeordneter wirkte er an der Lösung der Hochwasserproblematik mit. Landtagsabgeordnete Barbara Becker wird dabei über derzeitige Fördermöglichkeiten informieren. Interessierte willkommen.