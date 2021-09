Kitzingen vor 1 Stunde

Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Am Dienstag zwischen 12 und 22 Uhr kam es in der Marktbreiter Straße in Kitzingen auf dem Schwimmbad-Parkplatz zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs touchierte vermutlich beim Ausparken einen schwarzen VW-Touran. Dieser wies Schäden in Form von Eindellungen und Kratzern mit rotem Lackabrieb an der Stoßstange hinten links auf, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.