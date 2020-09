Dettelbach vor 10 Stunden

Geldbeutel entwendet

Am 31. August um 10.45 Uhr hat sich am Sportplatz im dortigen Lidl-Einkaufsmarkt ein Diebstahl ereignet. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einer am Griff eines Einkaufswagens hängenden Tasche einen Geldbeutel, heißt es im Polizeibericht. Der Täter, männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, hob anschließend mit der darin befindlichen EC-Karte der Eigentümerin bei einem nahe gelegenen Geldautomat mehrere Geldbeträge ab. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.