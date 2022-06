Die Reihe "Geistliche Abendmusik" in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen lädt an vier Freitagen im Juli dazu ein, sich musikalisch auf das Wochenende einzustimmen. Der Facettenreichtum der Konzerte soll einen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten von lebendiger Kirchenmusik geben. Beginn der etwa 45-minütigen Konzerte ist laut einer Pressemitteilung von Regionalkantor Christian Stegmann jeweils um 19.30 Uhr.

Das erste Konzert am 1. Juli widmet sich ganz dem Komponisten César Franck, dessen 200. Geburtstag heuer begangen wird. Regionalkantor Stegmann spielt auf der großen Vleugels-Orgel die berühmten drei Choräle von César Frank, die dieser kurz vor seinem Tod im Jahr 1890 komponiert hat und deren symphonischer Charakter auf der Orgel in St. Johannes hervorragend zur Geltung kommt.

Das zweite Konzert am 8. Juli wird gestaltet vom Kammerchor St. Johannes unter der Leitung von Christian Stegmann. Dieses Konzert gliedert sich inhaltlich in drei Themengebiete, unter anderem wird auch gesungen für den Frieden. Der Chor musiziert a-cappella-Motetten, unter anderem von Monteverdi, Palestrina, Bruckner, Saint-Saens, Schütz und Stegmann.

Beim dritten Konzert am 15. Juli erklingt Musik für Saxophon und Orgel. Der Saxophonist Steffen Schmitt aus München spielt Arrangements von Werken aus der Barockzeit als auch Originalkompositionen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Begleitet wird Schmitt von Regionalkantor Christian Stegmann an der Orgel. Höhepunkt des Konzertes ist eine Improvisation der beiden Musiker, bei der im Dialog der beiden Instrumente in der Akustik des Kirchenraumes außergewöhnliche Klangeffekte zu erwarten sind.

Das vierte Konzert am 22. Juli wird durch die Sopranistin Anke Endres, den Kirchenchor St. Johannes und Christian Stegmann an der Orgel gestaltet. Es erklingen schwungvolle Solo-, Chor- und Orgelwerke aus drei Jahrhunderten, mit denen die sommerliche Reihe ihren festlichen Abschluss findet. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.