Marktbreit vor 44 Minuten

Garten- und Landschaftsbau MainGarten ist umgezogen

Der von der AWO Integration gGmbH betriebene inklusive Garten- und Landschaftsbau MainGarten ist im Sommer von seinem langjährigen Standort Kitzingen nach Marktbreit gezogen. "Wir sind umgezogen, da der alte Standort als ehemalige Gärtnerei für unser Aufgabenfeld im Garten-und Landschaftsbau keine geeigneten Räume hatte", erklärt Leiter Dominik Maierhöfer in einer AWO-Pressemitteilung einen der Gründe für die aufwändige Aktion. Der neue Standort sei so gewählt, dass alle Bestandskunden in gleicher Qualität weiter betreut werden können. "Günstig ist auch die Nähe zum AWO Johanna-Kirchner-Haus in Marktbreit, mit dem wir bei MainGarten eine enge Zusammenarbeit pflegen. Die kürzeren Wege kommen uns dabei entgegen."