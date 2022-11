"Winter-Wunderland" 2022 erstmalig im Freizeit-Land Geiselwind

Das Freizeit-Land Geiselwind öffnet in diesem Winter erstmalig auch in den kalten Monaten für Besucher*innen. Im "Winter-Wunderland" will der Freizeitpark im Kreis Kitzingen eine "besinnliche und stimmungsvolle Zeit" bieten und mit "vielen Attraktionen und magischem Lichtzauber" locken. Das "Wunderland" startet am Samstag (26. November 2022) und findet bis Mitte Januar 2023 statt.

"Winter-Wunderland" im Freizeit-Land Geiselwind - das ist im Freizeitpark geboten

Bereits 2020 sei die Idee einer Wintersaison im Freizeitpark entstanden, erklärt das Freizeit-Land Geiselwind. Doch die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben "einen Strich durch die sprichwörtliche Rechnung". Im Jahr 2022 soll der Park jedoch nun erstmalig auch im Winter öffnen. Das "Winter-Wunderland" sei "magisch-festlich mit über 100 Weihnachtsbäumen dekoriert" und habe "ausgesuchte Fahr- und Karussell-Attraktionen" geöffnet.

Außerdem gebe es, so das Freizeit-Land auf seiner Webseite, einen Indoorspielplatz. Ein 4D-Kino sowie Streichelzoo seien ebenfalls geboten. Als eine weitere Attraktion ist eine Eislaufbahn mit "günstigem Schlittschuh-Verleih" beschrieben - "abgerundet" werde das Wunderland durch ein "gesondertes, ständig wechselndes Entertainment Programm", das unter anderem in den "Show-Zelten" des Parks stattfinden werde.

Auch für die Verpflegung sei gesorgt: Es gebe "Klassiker wie zum Beispiel wärmenden Glühwein oder Punsch, herrlich duftende, frische gebrannte Mandeln", wie das Freizeit-Land sie beschreibt, und Lebkuchen, aber auch asiatische Nudel- oder Reisgerichte oder Gulasch. Bis zum 15. Januar 2023 hat das "Winter-Wunderland" geöffnet.

