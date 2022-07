Volkach vor 1 Stunde

Frage nach Handyladekabel endet mit Anzeige

Ein 23-Jähriger hat am Freitag auf offener Straße in Volkach eine ihm fremde Passantin angesprochen und gefragt, ob sie ein Ladegerät für sein Mobiltelefon habe. Nachdem er diese Frage laut Polizeibericht in sehr aufbrausender Art und Weise formulierte, machte die Frau eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife auf den Mann aufmerksam. Dieser ergriff daraufhin die Flucht, konnte aber nach kurzer Strecke gestellt werden.