Fotos in den Schaufenstern: Kitzingens Innenstadt wird zur Galerie

Die Publikumswettbewerbe der Stadt Kitzingen zur jährlichen World-Press-Photo-Ausstellung in der Rathaushalle haben eine lange Tradition. Die Genres wechseln zwischen Foto- und Schreibwettbewerben. Die Themen stehen laut einer Pressemitteilung entweder im direkten Kontext zur Ausstellung oder haben einen regionalen Bezug.

"Hier bin ich zu Hause" lautete das Thema für den Publikums-Fotowettbewerb in diesem Jahr. Er bot ein breites inhaltliches Spektrum: Zuhause kann ein Land oder eine Landschaft sein, ein Ort, eine Straße, ein Park oder der eigene Garten, ein Verein, ein Freundeskreis oder die Familie.

69 Fotografen sandten 109 Fotos ein. Die technische und inhaltliche Qualität sowie Fantasie und Kreativität hätten die Jury beeindruckt und es ihr nicht einfach gemacht, die ausgelobten Preise entsprechend zu vergeben, heißt es in der Mitteilung.

Den ersten Preis, einen Einkaufsgutschein für Kitzinger Geschäfte im Wert von 550 Euro, gewann Jörg Walther aus München mit seinem Foto "In der Tonne".

Ausstellung und Preisverleihung können laut Veranstalter in diesem Jahr nicht stattfinden, dennoch wollte man die Fotos der Teilnehmer der Öffentlichkeit zeigen. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein sind ab diesem Samstag, 20. Juni, alle 109 Fotos in den Schaufenstern in der Kitzinger Innenstadt zu sehen.

Die Fotos sind im DIN-A3-Format und auf stabilem Kunststoff gedruckt. Für den symbolischen Preis von 20 Euro können sie erworben bzw. bis Ausstellungsende reserviert werden. Den Erlös erhalten nach Absprache mit den Fotografen die teilnehmenden Geschäfte.