Feierliche Verabschiedung der Absolventen der Realschulen in Marktbreit

Jüngst fand die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse an die 49 Schülerinnen und Schüler der Realschulen Marktbreit statt. Im angenehmen Ambiente des Walochnyhofs herrschte eine gelöste Stimmung, da alle die Prüfungen zum Realschulabschluss (Mittlere Reife) bestanden haben, davon sogar zehn Absolventen mit einem Notendurchschnitt von 1,x, heißt es in einer Pressemitteilung der staatlich genehmigten privaten Realschule. Glücklich strahlten alle Schülerinnen und Schüler in die Kamera, nachdem sie von der Schulleitung, Silvana Bucko und Andreas Strümper sowie den Klassenleiterinnen Cornelia Damm, Daniela Königer und Ina Härtel ihre Abschlusszeugnisse einzeln überreicht bekamen.