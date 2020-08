Hochsaison für Feuerwehren: Heiße Erntezeit

24. Juli: In Tiefenstockheim brennt ein Acker. Fünf Tage später, gleicher Ort. Diesmal brennt ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Ein Tag später der gleiche Fall in Birklingen. Am 1. August geht ein landwirtschaftlicher Anhänger in der Nähe von Kaltensondheim in Flammen auf. 12. August: Ein Mähdrescher brennt in Markt Herrnsheim. Diese Aufzählung ist keinesfalls vollständig. Sie zeigt aber eines: Die Feuerwehren haben in diesen Tagen und Wochen alle Hände voll zu tun, um Brände auf landwirtschaftlichen Flächen zu löschen.

Besondere Vorsicht bei Wind

„Jedes Jahr ist ein wenig anders“, sagt der Iphöfer Kommandant Stefan Melber und erinnert sich an das Jahr 2016. Da musste die Iphöfer Feuerwehr an einem Tag zu drei Ackerbränden ausrücken. Im letzten Sommer gab es dagegen so gut wie keine Alarmierungen in Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Ernte. „Heuer schaut das wieder ganz anders aus.“ Die Trockenheit und die hohen Temperaturen fordern ihren Tribut. „Wenn dann noch der Motor überhitzt“, sagt Melber und lässt das Ende des Satzes offen. Um die Brandursachen kümmern sich die Feuerwehrleute nicht, ihre Aufgabe ist es, Schlimmeres zu verhindern. Gerät ein Stoppelfeld in Brand und weht ein starker Wind, besteht durchaus die Gefahr, dass sich das Feuer schnell ausbreitet. „Vor allem, wenn ein Wald in der Nähe ist“, sagt der Kitzinger Kommandant Mathias Gernert.