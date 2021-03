Willanzheim vor 1 Stunde

Erdreich bricht ein und verschüttet Bein eines Arbeiters

Am Montagmorgen ereignete sich in Hüttenheim in der Nähe des Sportheimes ein Arbeitsunfall. Ein 46-jähriger Bauarbeiter stand in einem etwa 1,50 Meter tiefen Graben, den ein weiterer Arbeiter zuvor mit einem Bagger ausgehoben hatte. Es sollten hier Arbeiten an einer bestehenden Wasserleitung durchgeführt werden.