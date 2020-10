Kitzingen vor 32 Minuten

Elternabend zur Erstkommunion in Kitzingen entfällt

Aufgrund der Überschreitung des Corona-Inzidenz-Wertes im Landkreis Kitzingen werden die Elternabende zur Erstkommunion 2021 am 20. und 27. Oktober im Dekanatszentrum abgesagt. Dies teilt Jürgen Thaumüller, Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land, mit. Die Eltern werden zusätzlich postalisch kontaktiert. Mit dieser Post erhalten sie weitere Informationen bezüglich der Erstkommunion und die Anmeldeunterlagen. Weitere Infos unter Tel.: (09321) 389258 oder Tel.: (09321) 7177 sowie per E-Mail an Juergen.Thaumueller@bistum-wuerzburg.de