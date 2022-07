Eine besondere Ehrung stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Mainbernheim. SPD-Kreisvorsitzender Jürgen Kößler und Ortsvereinsvorsitzender Armin Grötsch gratulierten dem ehemaligen Stadtrat Alfred Brendle sowie den Genossen Alois Rüstl und Jürgen Herbst für 50 Jahre Mitgliedschaft. Das geht aus einem Schreiben des Ortsvereins hervor, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Kreisvorsitzender Jürgen Kößler wies in seiner Ansprache auf die Landtags- und Bezirkstagswahl im nächsten Jahr hin. Ziel für die SPD ist es, in Bayern eine Wechselstimmung zu erzeugen, damit die CSU als Regierungspartei abgewählt wird.

Mehreren Kriegsflüchtlingen geholfen

SPD-Stadtratsfraktionschef Eugen Reifenscheid berichtete aus dem Stadtrat. Auf Antrag der SPD-Fraktion konnte mehreren ukrainischen Kriegsflüchtlingen durch Unterbringung in der Radlerherberge geholfen werden. Die Mitglieder baten die Fraktion darum, einen Antrag zur Förderung von Balkonkraftwerken in Mainbernheim sowie einen Antrag auf nachhaltige Klimaneutralität in der Verwaltung zu stellen.

Die SPD-Fraktion setzt sich im Stadtrat auch für Lösungen bei weiteren Themen ein, zum Beispiel bei der Schaffung von Parkplätzen außerhalb der Altstadt oder bei der Erweiterung von gastronomischen Angeboten.

Für die Kreisdelegiertenkonferenz zur Landtags- und Bezirkstagswahl wurden schließlich Oskar Münzer und Anja Baumann als Delegierte gewählt.