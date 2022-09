Buchbrunn vor 13 Minuten

E-Bike in Buchbrunn gestohlen

Im Zeitraum vom 21. bis 31. August ereignete sich in der Klettenbergstraße in Buchbrunn ein Fahrraddiebstahl. Ein Unbekannter entwendete aus einem unverschlossenen Schuppen ein E-Bike. Das Fahrrad war laut dem Bericht der Polizei nicht versperrt, allerdings befanden sich der dazugehörige Akku sowie das elektronische Steuergerät nicht am Rahmen.