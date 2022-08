Kitzingen vor 1 Stunde

E-Bike im Wert von 2000 Euro gestohlen

Eine 51-jährige Frau stellte am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ihr E-Bike am Fahrradständer des Schwimmbads in der Marktbreiter Straße in Kitzingen im Bereich unterhalb des Sauna-Außenbereichs ab und versperrte es. Als sie um 13 Uhr zurückkam, war ihr E-Bike gestohlen worden. Beim E-Bike handelt es sich laut Polizeiangaben um ein cremefarbenes Modell der Marke Raleigh Impulse, Dover 7HS. Das E-Bike hatte einen Wert von circa 2000 Euro.