Dettelbach sagt Danke an "Stille Corona-Helden"

Die Stadt Dettelbach und der Förderverein Dettelbach und Ortsteile sagen mit einem Konzert der Dorfrocker den stillen Corona-Helden der Großgemeinde Dettelbach "Danke". Erzieherinnen, Eltern, Ärzte, Arzthelferinnen, Kassiererinnen, Pflegekräfte, Krankenschwestern, Polizisten und Sicherheitskräfte und viele mehr dürfen sich am 21. Juli auf ein besonderes Konzert der Dorfrocker freuen und sich für das Konzert "bewerben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Alle Bürger, die in Dettelbach oder in einem Ortsteil von Dettelbach wohnen oder in Dettelbach tätig sind, sind aufgerufen, bis zum 15. Juli kurz schriftlich zu schildern, warum sie ein stiller Held sind. Diese "Bewerbungen" für die Konzerttickets bitte an stadt@dettelbach.de schicken oder persönlich im KUK Dettelbach am Rathausplatz 6 abgeben.

Wegen der Coronaschutzmaßnahmen sind die Karten für dieses Konzert auf 100 Stück limitiert. Jeder Kartenbesitzer darf eine Begleitperson mitnehmen. Sollten mehr als 50 Bewerbungen eingehen, werden die Karten unter allen Bewerbern verlost. Alle Gewinner werden am 16.Juli benachrichtigt.

Das Konzert findet um 19.30 Uhr auf dem Gelände der Spedition Michel im Mainfrankenpark statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden.