Dettelbach vor 23 Minuten

Fluchtversuch

17-Jähriger flüchtet erfolgreich vor Polizei - im Auto liegt allerdings seine Jacke

Ein 17-Jähriger konnte in Dettelbach (Landkreis Kitzingen) zunächst der Polizei entkommen. In seinem Auto ließ er allerdings seine Jacke zurück und so stand kurze Zeit später die Polizei in seiner Wohnung.