"Bewegte eineinhalb Jahre liegen hinter uns, es war vieles anders, es war vieles neu, man hat viel geschafft, der Fokus lag stets auf den Kinder und deren Eltern und gemeinsam hat man die Herausforderung Corona angenommen und sehr gut gemeistert", so der eindeutige Tenor in der Jahreshauptversammlung des Stadelschwarzacher Johannisvereins, dem Träger des örtlichen Kindergartens. Die Neuwahlen beim knapp hundert Mitglieder zählenden Verein liefen reibungslos und quasi mit dem bewährten Team geht es in die nächsten Jahre, hoffentlich mit möglichst wenig Einschränkungen.

Im kurzen Rückblick der ersten Vorsitzenden Marion Hofmann war die Corona-Pandemie Thema Nummer eins. Stolz und mit großem Dank an die Kindergartenleiterin Silvia Harth berichtete Hofmann, dass man es geschafft habe mit intelligenten Personalmodellen das Bestmögliche für die Kinder herauszuholen. So wurde zum Beispiel im Lockdown, in dem nur eine Notbetreuung angeboten werden konnte, versucht, Personalüberstunden und Urlaub abzubauen, damit dann, wenn ein Regelbetrieb wieder erlaubt ist, möglichst das Team komplett an Board sein kann für eine Betreuung der aktuell knapp 50 Kinder.

Im Sommer 2020 gab es in den Ferien keine Schließtage

Es konnten so Schließtage reduziert werden und im Sommer 2020 hatte man es sogar geschafft, komplett ohne Schließung in den Ferien auszukommen, somit war eine Betreuung über den ganzen Sommer gewährleistet – auch, um die Eltern zu entlasten. Die Zeit mit weniger Kindergartenbetrieb wurde vom Johannisverein genutzt, um verschiedene Arbeiten am Gebäude und den Außenanlagen durchzuführen. Neben einer kompletten Bodensanierung in den Kindergartenräumen, wurden der Rasen und die Holzspielburg im Außenbereich instandgesetzt.

Schließlich gab es noch Neuwahlen mit folgendem Ergebnis:

Erste Vorsitzende Marion Hofmann, zweiter Vorsitzender Lukas Harth, Kassiererin Johanna Gerlach, Schriftführerin Birgit Raab, BeisitzerIn Katharina Berthel, Bianca Götz-Reichert, Matthias Gerlach, Bernd Röll-Bieber, Kassenprüferinnen: Petra Gerlach, Inge Reichert.