Kitzingen vor 49 Minuten

Dank für treue Dienste an Heidi Runde

Der Leiter des Beruflichen Schulzentrums Kitzingen-Ochsenfurt, Oberstudiendirektor Frank Delißen, überreichte Frau Heidi Runde eine Dankesurkunde des Freistaates für 40 Jahre treue Dienste. Herr Frank Delißen dankte Frau Heidi Runde im Namen der gesamten Schulfamilie für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihr sehr engagiertes und motiviertes Wirken. Nach einigen Jahren bei der Autobahndirektion Nordbayern wechselte Frau Runde 1984 an die Berufsschule in Kitzingen. Dort kümmerte sie sich seitdem beständig und erfolgreich um die Optimierung der Verwaltungsprozesse. Frau Runde bearbeitet federführend die Personalangelegenheiten der Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt und ist die zentrale Ansprechperson im Sekretariat am Schulort Kitzingen.