Corona: Marktbreiter Ferienpass lässt sich  nicht unterkriegen

Das Hüttendorf war die Konstante die Marktbreiter Ferienpassprogramm, aber der Aufbau muss dieses Jahr genauso ausfallen wie viele Ausflüge. Kleine Aktivitäten bietet das Jugendzentrum dennoch an, teilt Leiterin Julia Kubitzek mit. Natürlich müssen Hygienemaßnahmen beachtet werden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Veranstaltungen können jederzeit kurzfristig abgesagt werden.

Auch die Anmeldung wird dieses Jahr anders ausfallen. Die Angebote vom Jugendzentrum werden vor der Sommerpause in den Marktbreiter Nachrichten und auf der Homepage des Jugendzentrums veröffentlicht. Ab Freitag, 17. Juli, können die Eltern ihre Kinder per Mail unter jugendzentrum@marktbreit.de anmelden. Kubitzek weist darauf hin, dass Name, Adresse, Telefonnummern und die jeweilige Aktion dokumentiert werden, um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.

Sind diese Hürden überwunden, können sich die Buben und Mädchen unter anderem auf Schildersuche und eine Schnitzeljagd durch Marktbreit begeben, eine Pinnwand, einen Traumfänger oder eine Monsterbox basteln oder bei Projekttagen Afrika, Asien und Europa kennenlernen.