Seit drei Tagen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Kitzingen wieder. Am Sonntag lag sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 57,8 (Freitag: 64,3). Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gibt das RKI mit 53 an. Im Nachbarlandkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim lag die Inzidenz am Sonntag bei 50,4.

Niedriger als in der Region Kitzingen waren die Werte in Unterfranken am Wochenende in den Landkreisen Bad Kissingen (23,3) und Main-Spessart (30,2). Die bayernweit höchsten Inzidenzen wurden aus der Stadt Rosenheim (217,0) und dem Landkreis Berchtesgadener Land (205,0) gemeldet.

Das Kitzinger Landratsamt meldet auf seiner Homepage bis Ende letzter Woche 56 711 begonnene Impfserien und 58 226 vollständig Geimpfte im Impfzentrum des BRK sowie in den Hausarztpraxen. Allerdings werde die Aussagekraft der Impfquoten auf einzelne Landkreise immer geringer, weil Impfwillige bei ihren Impfungen inzwischen frei zwischen Landkreis- und anderen Grenzen wählen können.