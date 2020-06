Kitzingen vor 15 Minuten

Caritas-Kleidermarkt in Etwashausen sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Im Caritas Kleidermarkt in Kitzingen-Etwashausen werden gebrauchte Textilien entgegengenommen und an Mitbürger weitergegeben, die geringes Einkommen haben oder in einer Notlage sind. Das Sammeln, Sortieren und Weitergeben übernehmen seit vielen Jahren ehrenamtliche Mitarbeiter, heißt es in einer Pressemitteilung.