Kitzingen vor 55 Minuten

Bürgertests bleiben in der Klinik Kitzinger Land in bestimmten Fällen kostenlos

In der Klinik Kitzinger Land bleiben die Bürgertests trotz der neuen Corona-Testverordnung kostenfrei. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Klinik Kitzinger Land entnommen:. Die Regelung betrifft die Patienten und Besucher sowie die Mitarbeiter der Klinik. Patienten und Besucher müssen lediglich eine Bestätigung der Klinik vorlegen, die es am Empfang/Information direkt am Haupteingang gibt. Darunter fallen alle Patienten aus der Klinik und der in der Klinik befindlichen Praxen.