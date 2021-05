Wiesentheid vor 59 Minuten

Bürgerblock beteiligt sich an "Wiesentheid räumt auf"

Der Bürgerblock Wiesentheid hat sich an der Aktion des Marktes Wiesentheid unter dem Motto "Wiesentheid räumt auf" beteiligt. Die Gemeinderäte des Bürgerblocks mit Bürgermeister Klaus Köhler an der Spitze haben sich hierbei den Bereich des neuen Gewerbegebiets "Mähling" vorgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bürgerblocks.