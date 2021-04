Buchbrunn vor 1 Stunde

Buchbrunn: Ein "Göger"soll am Ortsrand grüßen

Die Gemeinde Buchbrunn will im Zuge der Dorferneuerung ihre Ortseingänge aufwerten. Die Arbeiten dazu sind in vollem Gange. Dagmar Lehmann von der Kreativagentur für Markenentwicklung in Iphofen stellte in der Buchbrunner Mehrzweckhalle erste Überlegungen vor.