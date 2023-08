Bei einem schweren Verkehrsunfall in Volkach ist ein 18-Jähriger noch an der Unfallstelle gestorben.

Der junge Mann war nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken am Montag (21. August 2023) als Fahrgast in einem Taxi von Würzburg in Richtung Volkach unterwegs. Kurz vor dem Ortsteil Astheim verlor der 66 Jahre alte Fahrer jedoch aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Das Taxi kam deshalb nach links von der Fahrbahn ab, stieß frontal gegen einen Baum, überschlug sich und blieb anschließend auf der Straße stehen.

Schwerer Unfall in Volkach - 18-Jähriger stirbt bei Taxifahrt

Vor Ort konnten der alarmierte Rettungsdienst und der Notarzt nur noch den Tod des 18-Jährigen feststellen, der im Auto eingeklemmt war. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs zog die Polizei Kitzingen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg einen Unfallsachverständigen hinzu.

Neben mehreren Streifen der Polizei Kitzingen befanden sich die Feuerwehren aus Volkach, Astheim und Prosselsheim im Einsatz.