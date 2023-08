Die Polizei Kitzingen berichtet, dass Beamte einen Randalierer in der Obernbreiter Straße in Marktbreit festgenommen haben. Der Mann wurde Samstagabend (19. August 2023) in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den 34-jährigen Beschuldigten wird jetzt unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Mann randaliert und beleidigt Polizei - wird verhaftet und in Klinik gebracht

Gegen 23.17 Uhr meldete jemand in dieser Straße eine Ruhestörung. Die Polizei machte aus, dass ein 34-Jähriger für die Lautstärke verantwortlich war. Der Mann saß vor seiner Wohnung und verschwand darin, als er die Beamten gesehen hatte. Wenig später kam er aus der Wohnung und hielt ein Schwert und ein Messer in der Hand.

Die Polizei musste den Mann mehrfach dazu auffordern, die Waffen wegzulegen. Dabei drohten sie ihm an, im Ernstfall zu schießen. Der Schwertträger legte seine Waffen schließlich selbstständig ab. Dann wurde er festgenommen.

Seine Wohnung wurde von der Polizei durchsucht. Die Einsatzkräfte fanden noch weitere "gefährliche Gegenstände" und nahmen sie mit. Weil er die Polizisten beleidigte und eine Gefährdung für andere darstellte, auch wegen seines psychischen Ausnahmezustands, lieferten diese ihn in ein Bezirkskrankenhaus ein.

