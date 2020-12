„Grundsätzlich haben wir an der Mainschleife die pandemiebedingte Situation in der Sommer-/ Herbstsaison 2020 mit zwei blauen Augen überstanden“, bilanziert der Leiter der Touristinformation Volkacher Mainschleife, Marco Maiberger, in einer Pressemitteilung. Die Saison sei trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen sehr zufriedenstellend gelaufen. Die Buchungslage bis Weihnachten sei vor der Bekanntgabe des erneuten Teil-Lockdowns im November auch durchaus positiv. Diese Entwicklung sei aktuell natürlich komplett gestoppt, und es sei auch klar, dass trotz allen wirtschaftlichen Hilfen die Ungewissheit für die touristischen Leistungsträger beim Blick in die Zukunft bleibt.

Die Touristinformation hat die Situation in den vergangenen Wochen und Monaten genutzt um verschiedene Projekte, Konzepte und Angebote zu überarbeiten oder neu zu entwickeln. So wurde beispielsweise ein Winter-Erlebnisprogramm aufgelegt, welches eigentlich schon dieses Jahr laufen sollte. Nun wird es für den Winter 2021/2022 zum Einsatz kommen.

Im Veranstaltungsbereich würde der komplette Veranstaltungskalender auf den Prüfstand gestellt. Schon jetzt sei klar, dass im zweijährigen Turnus stattfindende „Mainschleifen-Fährenfestival“ wird auf Sommer 2022 verschoben. Auch die „desta – das Genussfestival rund um edle Brände“ wird um ein Jahr geschoben. Die Touristinformation nutzt die Zeit, um an einem neuen Veranstaltungskonzept zu feilen.

Altmain-Infoteam

Vieles wurde in 2020 für Volkach und in der Region in Sachen Besucherlenkung angestoßen und umgesetzt: Die Altstadt wurde am Wochenende verkehrsberuhigt. Es gab Zusatzparkplätze für Fahrräder. Für den Altmain wurde ein Altmain-Infoteam für Astheim, Nordheim, Köhler und Sommerach ins Leben gerufen, um bei den Gästen für Verständnis für einen „Altmain-Knigge“ zu werben. Aktuell laufen die Vorbereitungen, die Maßnahmen für 2021 sowohl für die Altstadt Volkach als auch für den Altmain zu verfeinern. Viele Menschen hatten die Mainschleife im Sommer und Herbst 2020 auf ihrer Naherholungs- oder Urlaubsliste.

Zur Steigerung des Bekanntheitsgrades von Volkach trug in 2020 auch die Premiere des Volkacher Kabarett-Sommers bei. 6500 bis 7000 Besucher waren zu Gast. Sowohl die „Comödie Fürth“ als auch Volkach als logistischer Veranstaltungspartner waren von der Resonanz begeistert. 2021 wird es eine Fortsetzung geben. Der Stadtrat hat für die Neuauflage bereits grünes Licht gegeben. Zwischen dem 27. August und 5. September wird ein buntes Kulturprogramm geboten.

In der Jahresbilanz 2020 analysiert Marco Maiberger auch die Situation der Freizeitbuslinien, die Corona-bedingt mit einem verkürzten Saisonverlauf unterwegs waren. So mussten beispielsweise die Nacht- und Sonderfahrten der Mainschleifen-Shuttle-Linien 105/ 106 komplett gestrichen werden, da keine Festivitäten stattfanden und es im Herbst beschränkte Gastronomiezeiten gab. Der Mainschleifen-Express (VGN-Linie// Linie 107) verzeichnete 2020 genau 1912 Fahrgäste im Vergleich zu 3900 in 2019. „Was mich hoffnungsfroh stimmt, ist, dass unsere Linie 107 auch in 2020 unter die Top 10 der 23 VGN-Freizeitbuslinien gekommen ist“, betont Marco Maiberger, der hinzufügt, dass auch der Mainschleifen-Shuttle (Linien 105/106) zwar deutlich weniger Fahrgäste in 2020 (1571 zu 6275 in 2019) verzeichnete, jedoch für die Gemeinden keine Mehrbelastung entstand.

Übernachtungen im Plus

Die Zahl der Übernachtungen betrug in Volkach von Januar bis Oktober 2020 131 960. Das bedeutet, dass Volkach als einzige der statistisch erfassten Kommunen im Landkreis Kitzingen mit 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Plus liegt. Nordheim, Sommerach und Schwarzach mussten im Vergleich zu den anderen Landkreisorten zwar statistische Verluste zwischen 8 bis 17 Prozent hinnehmen, sie schneiden im Landkreisschnitt immer noch im Verhältnis mit Blick auf die Ausgangssituation gut ab. Die vorhandenen Betten waren in Volkach mit knapp 37 Prozent an erster Stelle im Landkreis ausgelastet. Der Durchschnittswert liegt hier bei 30,9 Prozent.

Der Landkreis weist eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 2,3 Tagen von Januar bis September aus. Die Mainschleife liegt hier deutlich über dem Schnitt. In Nordheim liegt dieser bei 2,4, in Volkach bei 2,7 und Sommerach sogar bei 3,9. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Jahr 2019 lag im Landkreis bei 1,9. Die Mainschleife wies damals Durchschnittswerte von 2,0 bis 2,6 aus.

Nur drei Schiffe

In 2020 waren die Gästeführer 135 Stunden für Reisegruppen im Einsatz. Im Jahr 2019 waren es 840 Stunden. Einen dramatischen Einbruch gab es bei den Flusskreuzfahrtschiffen mit 27,5 Gästeführer-Stunden in 2020, 2019 waren 388 Gästeführer-Stunden. Von 60 gemeldeten Schiffen kamen 2020 nur drei Schiffe. Für 2021 sind aktuell 43 Schiffe angemeldet.