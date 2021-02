Ein leicht verletzter Radfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 15.25 Uhr an der Kreuzung Einersheimer-Straße/Birklinger-Straße in Iphofen ereignet hat.

Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes übersah einen aus Richtung B 8 kommenden 54-jährigen Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte. Der Autofahrer war nach Angaben einer Zeugin in die Kreuzung eingefahren, ohne am Stoppschild anzuhalten. Dort kam es zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und sich eine Beinverletzung zuzog, berichtet die Polizei.

Der Verletzte begab sich selbständig in eine Klinik. Sein Fahrrad hat nur noch Schrottwert. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.