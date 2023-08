Freizeit-Land Geiselwind: Das kannst du in den Sommerferien erleben

"Taka-Waka-Achterbahn", "Crazy Dogs" oder "Der Fluch des Kraken": Attraktionen und Shows im Freizeit-Land

Seit über 50 Jahren steht das Freizeit-Land Geiselwind im unterfränkischen Landkreis Kitzingen für ein Erlebnis voller Action, Fun und Abenteuer für die ganze Familie. Mit besonderen Aktionen während der Sommerferien, atemberaubenden Attraktionen und Virtual-Reality-Specials zählt der Park zu einem der beliebtesten Ausflugsziele im Sommer. Gratis-Eintritt macht unser Gewinnspiel möglich: inFranken.de verlost in Kooperation mit dem Freizeit-Land zehnmal zwei Eintrittskarten.

Freizeit-Land Geiselwind: Das ist im Sommer geboten

Während der Sommerferien hat sich das Freizeit-Land Geiselwind besonders für die jüngsten Gäste Veranstaltungs-Highlights ausgedacht. Am Wochenende des 26. und 27. August 2023 stehen die Zeichen im Park auf Plüsch. Über 100 flauschige Freunde freuen sich auf gemeinsame Fotos und High Fives. Eine große Plüschparade, eine Kinderolympiade mit Stempelpass und Tukis große Kinderdisco stehen auf dem Programm.

Anfang September wird es weniger kuschelig: Das Freizeit-Land lädt vom 06. bis 10. September 2023 zu den Dino-Tagen ein und schickt dich auf eine Reise in vergangene Zeiten. In der Piraten-Arena steigt eine spektakuläre Show, in der du die Urzeit-Riesen bestaunen und näher kennenlernen kannst. Egal ob jung oder alt, die Dino-Tage sind für alle Fans ein Muss.

Am ersten Wochenende nach Schulbeginn wird das neue Schuljahr gebührend gefeiert. Zur Schulstart-Party im Freizeit-Land sind neben der großen Kinderdisco auch spannende Highlights im Piratenland geboten. Besonders Schüler der ersten Klasse dürfen sich freuen, denn sie erhalten gegen Vorlage freien Eintritt. Als weiteres Special lässt sich der Park während einer Schatzsuche erkunden. Auf dem gesamten Gelände sind Goldtaler versteckt. Die glücklichen Finder können sich auf eine Überraschung freuen, die in der Verwaltung bereitliegt.

Attraktionen in fünf Themenwelten: Das kannst du im Freizeit-Land erleben

Mit über 120 Attraktionen in fünf Themenwelten wird Abwechslung im Freizeit-Land großgeschrieben. Adrenalinkicks bei Fahrgeschäften wie dem "Tower of Fear" oder dem "Fluch des Kraken" treffen auf gemäßigte Angebote wie "Jack's Ballonfahrt" oder die "verrückte Bauernhoffahrt". Vorab kannst du dich hier über alle Highlights der Erlebniswelten informieren. Im Freizeit-Land selbst hilft dir der Parkplan zur besseren Orientierung.

Neben klassischen Fahrgeschäften kannst du diese Saison gleich sechs verschiedene Shows erleben. Die Bandbreite reicht hier von tierischen Performances bei "Crazy Dogs" oder der Live-Affenfütterung hin zu Einlagen, bei denen auch ältere Parkbesucher auf ihre Kosten kommen. Neben einer Lasershow oder einer magischen Reise von London nach Paris bietet das Freizeit-Land auch in Sachen Virtual Reality Erlebnisse an. Mithilfe einer VR-Brille und einem Handtracker wird dir ein einzigartiges VR-Erlebnis geboten, bei dem du dich frei im Raum bewegst und Herausforderungen meisterst.

Das Freizeit-Land hat seine Pforten während der gesamten bayerischen Sommerferien täglich geöffnet. Von 9:30 bis 18:00 lädt ein Ausflug dazu ein, die Vielfalt der Freizeitangebote im Vergnügungspark zu entdecken und zu genießen. An den Samstagen 19. August, 26. August, 2. September und 9. September 2023 hat das Freizeit-Land sogar bis 19:00 Uhr geöffnet. Weitere Details kannst du der Übersicht zu den Öffnungszeiten entnehmen.

Wer Lust auf das Freizeit-Land in Geiselwind bekommen hat, kann jetzt an unserem Gewinnspiel teilnehmen: inFranken.de und das Freizeit-Land verlosen 10x2 Eintrittskarten für Freizeitpark. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 23. August 2023, um 10 Uhr.

