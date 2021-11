Kitzingen vor 1 Stunde

Auffahrunfall in Kitzingen: Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Am Sonntagnachmittag kam es laut Polizeibericht in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Gegen 14 Uhr fuhr der 21-jährige Fahrer eines Opel Corsa in Richtung Stadtmitte. Vor ihm fuhr ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer, der an der roten Ampel anhalten musste. Der 21-Jährige war in diesem Moment abgelenkt und fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Am Mercedes wurde die Heckschürze verbogen, am Opel die Front eingedrückt, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Schaden von schätzungsweise 850 Euro.