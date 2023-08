Aroniabeeren besetzen derzeit zwar eher eine Nische, werden bei den Obstbauern in Franken aber immer beliebter. Derzeit läuft die Ernte. Das Interesse der Verbraucher ist nach Experteneinschätzung groß.

In den fränkischen Obstbaugebieten ist die Ernte der Arionabeeren (auch Apfelbeeren genannt) angelaufen. In den vergangenen Jahren seien mehr Betriebe in den Anbau eingestiegen, trotzdem sei die Aronia nach wie vor eine Rarität im fränkischen Obstbau, teilte Thomas Riehl vom Verein Fränkische Obstbauern in Kitzingen mit.

Aroniabeere aus Franken: Darum ist sie ein echtes Superfood

Die kleinen Früchte haben es in sich. Laut dem Zentrum für Gesundheit enthalten Aroniabeeren eine Vielzahl von Vitaminen, außerdem eine große Menge an Mineralien wie Zink und Eisen. Zudem sollen die Beeren das Immunsystem fördern und das Risiko für Darmkrebs und Tumore senken. Auch für den Kreislauf sind Apfelbeeren gut, da sie Stoffe enthalten, die den Blutfluss fördern.

Unsere Top-Nachrichten des Tages für deinen schnellen Überblick am Abend. Nichts verpassen mit dem Top-Themen Newsletter täglich um 18 Uhr Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis

In Bayern wurden laut dem Landesamt für Statistik im Vorjahr 233 Tonnen der Beeren geerntet. Vor allem die Trockenheit hatte die Erntemenge geschmälert. Im Jahr zuvor war auf einer etwas geringeren Anbaufläche mehr als doppelt so viel geerntet worden, nämlich 506 Tonnen.

Die Anbaufläche für die Aronia melanocarpa, so die genaue botanische Bezeichnung, lag 2022 bei 188 Hektar. 2021 waren es 174 Hektar. Beim Anbau von Strauchbeeren im Freiland machte die Aroniabeere 2022 einen Anteil von 15,5 Prozent aus. Den größten Anteil hatten Schwarze Johannisbeeren mit 34,5 Prozent.

Die Aronia wächst strauchartig. Der Vorteil: Die Pflanzen seien frosthart und würden kaum von Schädlingen und Krankheiten befallen, erläuterte Riehl. Es gebe vielfältige Verarbeitungsmöglichkeiten für die Beeren, man könne etwa Säfte oder Konfitüren daraus machen. Das Interesse der Verbraucher an regional erzeugten Aroniabeeren sei groß, sagte Riehl.

Blaubeere, Heidelbeere, Schwarzbeere: Wo liegt eigentlich der Unterschied?

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Daniel Vogl/dpa