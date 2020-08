Arielles Cousins im Kitzinger Freibad

Auf zwei Beinen ist Chris Riel zum Beckenrand gelaufen. Dort breitet er sorgsam drei Flossen aus: zwei Meter lange Silikonteile in Blau, Türkis, Gold und Braun, die locker je 20 Kilo wiegen, nass das Doppelte. Chris zieht sein T-Shirt aus, nimmt ein Fläschchen Öl, kippt eine kleine Lache auf seine Handfläche und reibt sich die zähe Flüssigkeit auf die Beine. "Dann flutscht man besser in die Flosse rein." Peter Zimmermann, der Betriebsleiter des Kitzinger Freibades auf der Mondsee-Insel mitten im Main, steht mit leicht skeptischem Blick daneben. Chris grinst und macht ihm Mut: "Einfach mal ausprobieren, das klappt schon!" Also lässt auch Zimmermann ein wenig Öl aus der Flasche tropfen...

Fünf Minuten später. Zum Glück hat das Bad noch geschlossen - die Gäste würden sich sonst sehr über den seltsamen Wurm wundern, der sich da am Beckenrand windet. Peter Zimmermann ist ein bisschen größer als Chris Riel, dessen Meermann-Flossen maßgeschneidert sind. Obwohl auch Zimmermann muskulös ist, plagt er sich ganz schön. Das türkisblaue Silikon, das er mit beiden Händen Richtung Taille zieht, bewegt sich nur zentimeterweise über seine Hüfte. "Urgh", knurrt der 34-Jährige und hievt seinen Körper ein paar Zentimeter weiter ins Wasser. Ein letzter Ruck, ausatmen: Die Flosse sitzt wie angegossen - im wahrsten Sinn des Wortes. "Zum Glück geht die nur bis zur Hüfte. Sonst würde ich glatt ersticken."

Chris Riel, der 26-jährige Meermann aus Franken, hat unterdessen schon einige Tauchrunden hinter sich und zur Freude der Fotografen auch schon das Outfit gewechselt. Durch die Wasseroberfläche betrachtet, sieht er aus wie ein formvollendetes Fabelwesen. Seine neueste, sehr lange Meermannflosse hat die gleiche Farbe wie die gebräunte Haut seines Oberkörpers; sie ist versetzt mit einigen Seitenflossen, die sich wie Algen um den "Merman-Tail" herumschlingen und golden schimmern.