Der Mann aus dem Meer

Das ist also der Mann, der Märchen wahr macht. Der Mann, der auf Flossen steht. Und dem es völlig egal ist, was andere davon halten. Braun gebrannt, leichtfüßig und mit herzlichem Lächeln biegt Chris Riel um die Ecke. Zwei große Reisekoffer hat er dabei. Deren Inhalt wird ihn wenig später zu einem Fabelwesen machen.

Doch vor seiner Verwandlung zum Meermann - "Merman", wie die internationale Flossen-Szene es auf Englisch nennt - nimmt der 26-jährige Lockenkopf auf der Besucherterrasse des Kitzinger Freibades Platz. Palmen und türkisfarbenes Wasser in Sichtweite, erzählt Chris Riel seine Geschichte. Die klingt, als hätte Walt Disney sie erfunden. Für einen Film, in dem es darum geht, einfach zu sein, wer und was man sein will.

Schon als kleiner Bub liebte Chris das Wasser. In seinem Elternhaus in Wiesenbronn (Kreis Kitzingen) gab es einen Pool. "Mama erzählt immer, ich hätte mich mit Begeisterung einfach reingestürzt." Chris selbst erinnert sich vor allem daran, dass er mit Hilfe seiner Tante einmal versucht hat, aus einer alten Schreibtischunterlage eine Meermann-Flosse zu bauen. "Die hat sich aber im Wasser ziemlich schnell aufgelöst." Nach dem Abitur am Münsterschwarzacher Gymnasium studierte Chris zunächst Grundschullehramt, schwenkte später auf Mittelschullehramt um. Heuer hätte er sein Staatsexamen abgelegt, doch das wurde wegen Corona auf 2021 verschoben.

2017 flog Chris nach Florida, wo ein Teil seiner Familie lebt. Spaßeshalber betrat er einen "Merman-Shop". "Es war der Wahnsinn. Die haben dort Flossen, Tails genannt, die aussehen und sich anfühlen wie echt. Sie kosten mehrere Tausend Euro." Chris unterhielt sich ein bisschen mit den Verkäufern, verließ den Laden dann aber ohne Meermann-Outfit. "Das war mir echt einfach zu teuer."

Ein paar Tage später, am Strand, traf er zufällig die Mutter des Ladenbesitzers wieder. Sie sprach ihn an. "Das war echt witzig. Sie meinte, ich könne ja ganz gut schwimmen und so hässlich sei ich auch nicht. Wenn ich wollte, könnte ich mal für sie modeln." Was die Frau genau meinte, erfuhr Chris, als er zur angegebenen Zeit im Laden eintraf. "Die haben dort ein richtiges Unterwasserstudio für professionelle Aufnahmen." Die Amerikaner steckten den Deutschen kurzerhand in eine Meermann-Flosse und hievten ihn ins Wasser.

Er wollte mehr vom Meer

"Zuerst habe ich mich komisch gefühlt, aber nach wenigen Sekunden habe ich die Situation schon genossen. Da schwimmt man wie ein Fabelwesen durchs gläserne Becken und wird dabei gefilmt. Ich fand das cool." Um sich mit dem langen, schweren Unterleib im Wasser fortbewegen zu können, brauche man Beinkraft und die richtige Technik, einen Flossenschlag wie beim Delfinschwimmen. "Aber da ich ausgebildeter Rettungsschwimmer bin, war das für mich kein Problem."