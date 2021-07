Im Rahmen eines (stark reduzierten) Europa-Projekttages konnte das Gymnasium des FLSH Schloss Gaibach die Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber begrüßen, die in den Jahren 2004 bis 2013 auch Abgeordnete des Europa-Parlaments war.

In einem komprimierten Vortrag kamen dabei zunächst, neben einer raschen Darstellung des persönlichen Werdegangs, Idee und Institutionen eines geeinten und friedlichen Europas und die da-mit verbundenen bisherigen Leistungen dieses historisch einmaligen politischen Projektes zur Sprache. Zunächst ist hierbei die Friedenssicherung nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zu nennen, aber auch die Schaffung eines Binnenmarktes mit 20 Prozent Anteil an der Weltwirtschaftsleistung, ein verbesserter Verbraucherschutz, etwa beim Telefonieren im Ausland oder bei zahlungspflichtigen Online-Bestellungen, und nicht zuletzt die Erweiterung persönlicher Freiheiten in einem geeinten und friedlichen Europa. Dass die Europäische Union als eine Stimme in der Welt wahrgenommen wird, unterstreicht die geopolitische Bedeutung dieser Organisation in einem global vernetzten und konkurrierenden Kräftefeld.

Aber auch aktuelle Herausforderungen fanden Erwähnung: vor allem die alle Bereiche des politisch-gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens überschattende Covid-Pandemie und die damit verbundenen Wirtschaftshilfen in Höhe von 750 Milliarden Euro, der Ausbau eines leistungsfähigen Breitbandnetzes zur Internetnutzung, und nicht zuletzt die gewaltige Aufgabe des Klimawandels, dem Brüssel mit dem Maßnahmenpaket namens Green Deal und der damit verbundenen Verkehrswende begegnen will.

Im anschließenden Gespräch zeigten die Oberstufenschüler*innen reges Interesse an Problemen wie dem noch lange nicht ausgestandenen Brexit und seinen Folgen, Interessenkonflikten zwischen West- und Osteuropa, nicht erfüllten Rechtsstaatsanforderungen in Ungarn und Polen oder weiteren Beitrittskandidaten in die Europäische Union. Aber auch Fragen zum Thema Korruption oder Möglichkeiten des Auslandsstudiums wurden behandelt, sodass die Schüler*innen schlussendlich auf die interessante und bereichernde Begegnung mit einer praxiserfahrenen Berufspolitikerin zurückblicken können.

Von: Johannes Pflaum, Fachbetreuer Geschichte/Sozialkunde am FLSH Schloss Gaibach.