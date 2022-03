Kitzingen vor 1 Stunde

Achtung, Betrug: 63-Jährige bekommt angeblich Nachricht von der Tochter per WhatsApp

Eine 63-jährige Landkreisbewohnerin bekam am Samstag eine Nachricht per WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer. Die bislang unbekannte Person gab sich als Tochter der Frau aus und gab an, dass es sich um eine neue Telefonnummer handeln würde, da das alte Handy verloren gegangen sei.