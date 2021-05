Abtswind vor 31 Minuten

Abtswinder Freibad will am 29. Mai öffnen

Am Wochenende nach Pfingsten soll die Badesaison im Abtswinder Schwimmbad starten. Als Datum für den Start hat Bürgermeister Jürgen Schulz den Samstag, 29. Mai, anvisiert. Die Vorbereitungen laufen seit diesen Tagen. So werden die beiden Becken bereits mit Quellwasser befüllt. Drei bis vier Tage sind zudem als Vorlauf nötig, um die Technik hoch zu fahren und das Wasser aufzuheizen. Beim Thema Hygienekonzept greift die Gemeinde auf das bereits im Vorjahr erprobte zurück. Unter anderem wird wieder die Zahl der eingelassenen Badegäste begrenzt, geschwommen werden darf wohl wieder nur in eine Richtung. "Ich hoffe mal, dass der Landkreis unter der Inzidenz von 50 bleibt, dann ist kein Test nötig", blickte der Bürgermeister optimistisch nach vorne.