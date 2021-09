Kitzingen vor 50 Minuten

44-Jähriger hat Unfallflucht erfunden

Wie die Polizei jetzt meldete, war ein 44-jähriger Pedelec-Fahrer am Samstagabend im Stadtgebiet Kitzingen unterwegs. Als er in der Alemannenstraße in Richtung Siegfried-Wilke-Straße fuhr, sei er laut seinen Angaben von einem vorbeifahrenden Auto leicht touchiert worden, woraufhin er gestürzt sei. Der Pkw habe seine Fahrt in Richtung Repperndorfer Straße fortgesetzt. Nähere Angaben zum Unfallverursacher konnte der Geschädigte nicht machen. Der Pedelec-Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und musste im Krankenhaus versorgt werden.