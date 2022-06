Hoheim vor 1 Stunde

14 Kilo Kartoffeln von Feld gestohlen

Rund 14 Kilo Kartoffeln hat eine unbekannte Person in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, von einem Feld in der Nähe der Fröhstockheimer Straße in Hoheim gestohlen.