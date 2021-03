Am Donnerstagabend (04. März 2021) hat es auf der A72 im Landkreis Hof einen Verkehrsunfall gegeben. Aufgrund von starkem Regen kam eine 26-jährige Frau mit ihrem Auto kurz nach Hof/Töpen ins Schleudern.

Sie war auf der Autobahn Richtung Autobahndreieck Bayerisches Vogtland unterwegs, als der Unfall geschah. Etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Töpen geriet die Frau nach dem Überholen eines Lastwagens, beim Wiedereinscheren, alleinbeteiligt ins Schleudern. Dies teilt die Verkehrspolizei Hof mit.

Unfall auf A72: Auto kracht bei Regen gegen Leitplanke

Anschließend stieß das Auto massiv in die rechte Schutzplanke und beschädigte dort zahlreiche Leitplankenfelder. Das Auto kam quer zur Straße zum Stehen. Es gab ein Trümmerfeld und massive Verschmutzungen auf der gesamten Fahrbahn. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, an der Schutzplanke ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Die Fahrerin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, welche ambulant im Rettungswagen behandelt wurden. Zum Unfallort kamen die Feuerwehren aus Trogen und Töpen, Rettungsdienste und ein Notarzt. Die Autobahnmeisterei Rehau reinigte die Fahrbahn und sicherte vor Ort ab. Das Auto wurde abgeschleppt.

Die Autobahn war in Richtung Westen für etwa 30 Minuten komplett gesperrt, es kam zu erheblichem Rückstau. Anschließend lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Bis etwa 19.45 Uhr lösten sich die Verkehrsbehinderungen und der Rückstau auf.