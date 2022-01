Tierheim Pfaffengrün: Hund Michel stammt aus Rumänien

Michel wurde als Welpe aus Tötungsstation gerettet

Tierfreund zeigt Hund, "wie schön ein Hundeleben sein kann"

Michel sucht Menschen mit viel Zeit und Lust auf Spaziergänge

Seit fast zwei Jahren ist Hund Michel im Tierheim Pfaffengrün (Landkreis Hof). Mit seinen sieben Jahren hat er bereits einiges mitgemacht. Er stammt aus Rumänien und wurde dort als Welpe aus einer Tötungsstation gerettet. "Der Frau, die ihn da freigekauft hat, wurde auch gesagt: 'Ach, der stirbt doch eh bald'", sagt Christine Bauer, ehemalige Vorsitzende des Tierschutzvereins SOM, zu dem das Tierheim Pfaffengrün gehört, inFranken.de.

Tierheim Pfaffengrün: "Ich war fix und fertig" - Schicksal von Hund bewegt Tierschützerin

"Ich war fix und fertig, als ich von Michels Schicksal gehört habe", so Bauer. "Die Leute in diesen Tötungsstationen haben kein Herz." Wie genau der Schäferhund-Mischling dort gelandet ist, sei unklar. "Man weiß ja, dass in Rumänien frei laufende Hunde gefangen, eingesammelt und dann in die Tötung gebracht werden. Wahrscheinlich war es bei ihm genauso", vermutet sie.

Nachdem Michel aus der Tötung befreit worden war, lebte er etwa sechs Jahre lang "in einem kleinen Raum alleine" und" ohne jede Hoffnung" in einer Tierpension, erklärt das Tierheim Pfaffengrün in einem emotionalen Facebook-Post. "Ich habe im Internet eine Anzeige für einen anderen Hund mit ähnlichem Schicksal gesehen, der dringend ein Zuhause suchte", erinnert sich Bauer. Sie habe sich dann an Iwona Gawlik, die Leiterin des Tierheims Pfaffengrün, gewendet, mit der Bitte, den Hund aufzunehmen. "Er hatte dann aber schon ein neues Zuhause gefunden. Stattdessen wurde mir Michel angeboten." So kam der Hund im Frühjahr 2020 schließlich nach Deutschland.

Michel lernte dadurch viel Neues kennen. Ein "herzensguter Tierfreund" besuchte die Hunde im Tierheim Pfaffengrün jeden Abend und zeigte ihnen "wie schön ein Hundeleben sein kann". "Michel hat innerhalb kürzester Zeit sein Auto am Geräusch erkannt und ist dann schon immer ganz aufgeregt im Garten herumgesaust", erzählt Bauer. Doch dieses Glück war nicht von Dauer. "Irgendwann warteten meine Freunde und ich vergeblich auf ihn, dann erfuhren wir, dass er verstorben war", schreibt das Tierheim aus Michels Sicht. "Für mich hätte es nicht schlimmer kommen können, denn nach Jahren der Einsamkeit hatte ich diesem liebevollen Menschen sofort vertraut und jetzt war wieder alles vorbei."

Hund Michel liebt Spaziergänge - Menschen mit viel Zeit gesucht

"Jetzt warte ich auf ein Wunder, dass doch jemand ins Tierheim kommt und mir eine Heimat mit Familienanschluss gibt", heißt es weiter. Trotz seiner Vorgeschichte fasse Michel schnell Vertrauen zu neuen Menschen, erklärt Bauer. "Er freut sich, wenn jemand kommt und mit ihm Zeit verbringt. Bei Gassigehen wälzt er sich dann im Schnee und will gar nicht mehr heim", sagt sie. Für Michel suchen die Tierschützer*innen eine Familie oder Einzelperson, die Zeit für ihn hat und gerne spazieren geht, ihn dabei aber nicht überfordert, mit ihm joggt oder Fahrrad fährt und ihn nicht im Zwinger hält.

"Mir bricht es das Herz, wenn ich an Michel denke", sagt Bauer. "Ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauert, ein Zuhause für ihn zu finden." Wer Michel eine Chance geben will, kann sich bei Tierheimleiterin Iwona Gawlik telefonisch unter 0176/24553897 oder 09284-4050 melden.

Auch das Tierheim Hof hat mit einem schlimmen Schicksal zu tun. Ein Tier wurde dort bei Minustemperaturen in einem Karton ausgesetzt - und erst stark unterkühlt gefunden.