Stuttgart vor 11 Stunden

Automobilindustrie

Stabswechsel bei Porsche AG: Oberfränkin erhält Posten als Vorständin

Nach einer 47-jährigen Karriere im Konzern geht Uwe-Karsten Städter in den Ruhestand und übergibt seinen Posten als Vorstandsmitglied für Beschaffung der Porsche AG an eine Dame aus Hof. Frau Barbara Frenkel hat in den letzten 19 Jahren schon einen wesentlichen Beitrag zum weiteren Ausbau des Konzerns geleistet.