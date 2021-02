Am Donnerstagnachmittag (11. Februar 2021) hat sich gegen 15.15 Uhr auf der B173 ein schwerer Unfall ereignet, in den auch zwei Kleinkinder verwickelt wurden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 38 Jahre alte Autofahrerin am Nachmittag von der Staatsstraße nach links auf die Bundesstraße 173 in Richtung Selbitz abbiegen, als sie eine 27-jährige Autofahrerin übersah, die sich auf der Vorfahrtsstraße befand. Die 27-Jährige kam aus Richtung Hof und wollte in Richtung Schwarzenbach am Wald fahren. Mit im Auto waren auch ihre beiden Kinder im Alter von vier Jahren und drei Monaten.

Mehrere Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei drehte sich das Fahrzeug der 27-Jährigen und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Fahrerinnen sowie der Säugling kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Das vierjährige Kleinkind hatte laut Polizeibericht augenscheinlich keine Verletzungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Beide Autos waren Totalschaden.