In Rehau im Landkreis Hof kam es wegen des Brands einer Gartenlaube zu einem Einsatz der Feuerwehr. Wie die Polizei berichtet, hat es in der Nacht zum Dienstag (7. Juni 2020) in einem Schrebergarten in Rehau gebrannt. Die Kripo ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Gegen 0.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in der Kleingartenanlage in der Frauenberger Straße in Rehau gerufen. Der Grund: Eine Gartenlaube in einem der Schrebergärten solle Feuer gefangen haben. Die Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert.

Gartenlaube brennt vollständig ab - Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Feuerwehrkräfte aus dem Landkreis waren schnell vor Ort. Trotzdem brannte die Laube vollständig ab. Außerdem beschädigte das Feuer einen angrenzenden Schuppen. Die Kriminalpolizei geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus, weshalb die Kripo Hof nun die Ermittlungen aufgenommen hat.

Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.

